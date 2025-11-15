Şehirde hemen her yaş grubundan vatandaşın elinde görülen tespihler, yalnızca bir aksesuar değil; aynı zamanda stres atma, zihni dinlendirme ve sakinleşme aracı olarak kullanılıyor. Özellikle yoğun iş temposu ve şehir hayatının yorgunluğu nedeniyle vatandaşlar, tespihi adeta bir terapi yöntemi gibi benimsiyor.

Eskiden tespihlerin büyük çoğunluğu zeytin çekirdeği, kuka, abanoz ve benzeri doğal malzemelerden yapılırken, günümüzde gelişen teknolojiler sayesinde ürün çeşitliliği oldukça arttı. Artık ateş kehribarı, sıkma kehribar, damla kehribar, özel reçineler ve çeşitli doğal taşlardan üretilen tespihler yoğun ilgi görüyor.

Kullanım amacı da tespihin türünü belirliyor. Camilerde özellikle doksan dokuzluk tespihler namaz sonrası zikir ve tesbihat için tercih edilirken, günlük yaşamda kullanılan otuz üçlük tespihler daha pratik olduğu için çok daha yaygın.

Kahramanmaraşlı tespih üreticileri, kentteki tespih kültürünün yıllardır korunduğunu ve her geçen gün daha fazla kişinin tespih toplamaya veya koleksiyon yapmaya başladığını belirtiyor. Tespihlerin sadece bir kullanım aracı değil, aynı zamanda manevi değer taşıyan bir kültürel miras olduğuna dikkat çekiliyor.

Kentte düzenlenen tespih pazarları, festival stantları ve özel koleksiyon sergileri, bu kültürün gelecek nesillere aktarılması için önemli bir rol oynuyor.