Vatandaşlar, ısınma ihtiyacını karşılamak için soba, boru, kova gibi temel ürünleri temin etmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş şehir merkezinde çoğunlukla kalorifer sistemi tercih edilirken, sobaya özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar ile bağ evleri bulunanların ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Bu nedenle soba satışlarının önemli kısmını kırsal bölgedeki talepler oluşturuyor.

Çeşit ve özelliklerine göre değişen soba fiyatları bu yıl 750 TL’den başlayarak kademeli olarak yükseliyor.

Fiyat aralığının geniş olması, her bütçeye uygun seçeneklerin bulunmasına olanak sağlıyor.

Uzun yıllardır soba satışı yapan esnaf İbrahim Asilkan, talebin havaların soğumasıyla birlikte arttığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Her bütçeye göre sobamız mevcut. Vatandaşlar ihtiyaçlarına göre ürünlerini almaya devam ediyor. Satışlarımız havaların daha da soğumasıyla birlikte artarak sürüyor,” dedi.

Kent genelinde soğukların etkisini hissettirmesiyle soba satışlarının ilerleyen günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.