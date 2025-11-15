Üreticiler, bu yıl yaşanan doğal afetlerin etkisiyle rekoltenin geçen yıllara kıyasla yaklaşık yüzde 50 azaldığını dile getiriyor.

Rekoltedeki sert düşüş, piyasadaki fiyatlara da yansıdı. Ürün kalitesine, iriliğine ve cinsine göre değişiklik gösteren kuru üzüm fiyatları, şu an 400 ile 700 lira arasında değişiyor. Üreticiler, hem don hem de aşırı sıcaklıklar nedeniyle maliyetlerin arttığını, enerji, işçilik ve sulama giderlerindeki artışın da fiyatların yükselmesine neden olduğunu vurguluyor.

Her ne kadar rekolte düşük olsa da piyasada tamamen ürün yokluğu yaşanmadığı, talebi karşılayacak seviyede kuru üzümün bulunduğu ifade ediliyor. Ancak fiyatlardaki sert yükseliş nedeniyle tüketicilerin alım gücü zayıfladı. Bu durumun hem iç piyasada tüketimi düşürdüğü hem de ihracat talebini kısmen etkilediği belirtiliyor.

Kuru üzüm fiyatlarındaki artışın, önümüzdeki dönemde gıda sektöründe kullanılan ürünlere ve ihracat pazarına da yansıyabileceği değerlendiriliyor.