Bu yıl 6’ncısı düzenlenecek Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri çerçevesinde Türkiye geneli şiir ve öykü yazma yarışması başladı. Edebiyatseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen yarışma, genç ve yetişkin kalemleri aynı çatı altında buluşturmayı hedefliyor.

Yarışmaya, Türkiye genelinde 15 yaş ve üzeri tüm edebiyat tutkunları katılım sağlayabilecek. Katılımcılar, edebi yeteneklerini şiir ve öykü olmak üzere iki ayrı kategoride sergileme imkânı bulacak. Jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek eserler arasından dereceye giren katılımcılar, para ödülleri ve plaketlerle ödüllendirilecek.

Şiir ve Öyküye Gönül Veren Herkes Yarışmaya Davet Edildi

Edebiyatın farklı türlerine kapı aralayan yarışmalarda, başvurular 15 Şubat 2026 tarihine kadar kabul edilecek. Yarışmaya katılmak isteyen edebiyatseverler; katılım şartları, yarışma takvimi ve başvuru formuna 6. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri Başvuru Formu internet adresinden ulaşılabiliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, edebiyatın birleştirici gücüne vurgu yapılarak, yarışmanın hem yeni yeteneklerin keşfedilmesine hem de edebiyatın toplumun her kesimine yayılmasına katkı sunacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, şiir ve öyküye gönül veren tüm edebiyatseverler yarışmaya davet edildi.