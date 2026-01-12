YKS Kampı 26 – 30 Ocak’ta

26 – 30 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek YKS Kampı kapsamında, üniversiteye hazırlanan gençler Türkiye’nin önde gelen eğitimcilerinden ders alma fırsatı yakalayacak. Kamp süresince; İlyas Güneş, Nurtaç Kozak, İbrahim Karataş, Osman Ömür Neslihanoğlu, Yılmaz Kartal, Mehmet Erdem, Aslan Aydın, Hüseyin Acarlı, Murat Çakır ve Hasan Benlioğlu gençlerle bir araya gelecek.

Alanında uzman eğitmenler tarafından kampta; matematik, Türkçe, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya ve tarih derslerinde konu anlatımları, soru çözüm teknikleri ve sınav stratejilerine yönelik eğitimler verilecek. Yoğun program sayesinde öğrencilerin eksiklerini gidermeleri ve sınav motivasyonlarını artırmaları hedefleniyor.

KPSS Adayları İçin Özel Kamp Programı

Kamu personeli olma hedefiyle KPSS’ye hazırlanan gençler için ise 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde özel bir kamp programı düzenlenecek. Yine Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek KPSS Kampında; Engin Eraydın, İlyas Güneş, Özgür Özkınık, Yelda Ünal ve Günay Aktaş katılımcılarla buluşacak.

KPSS Kampı kapsamında uzman isimler tarafından coğrafya, matematik, anayasa, Türkçe ve tarih branşlarında detaylı anlatımlar yapılacak; sınavda sıkça çıkan konular, püf noktalar ve zaman yönetimi gibi başlıklarda gençlere rehberlik edilecek.