Onikişubat Belediyesi, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Birlik Vakfı Kahramanmaraş Şubesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen bu müstesna program, saygı duruşunda bulunulması istiklal marşının okunması ve akabinde yapılan selamlama konuşmalarıyla başladı.

Protokol üyeleri ve davetliler, gençlerin edebiyata olan ilgisinin önemine vurgu yaparak bu tür organizasyonların kültürel hafızaya katkısına dikkat çekti.

Yarışmanın ilk safhası, 25 Mart 2026 tarihinde Mükrime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda büyük bir coşku ile gerçekleştirildi.

Ön Elemeleri muvaffakiyetle geçen gençler, Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen final programında yeniden sahne aldı.

Finalde, her bir öğrencinin kelimelere yüklediği anlam, salonda derin bir sükûnet oluştururken; okunan her mısra dinleyenlerin ruhuna dokunan bir yankı bıraktı.

Zaman zaman yükselen alkışlar, gençlerin sahnedeki başarısını taçlandırırken; edebiyatın birleştirici gücü bir kez daha kendini hissettirdi. Kahramanmaraş’ın şiirle yoğrulmuş ruhu, bu anlamlı buluşmada bir kez daha hayat buldu.

Programın sonunda ise dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Gençlerin emekleri alkışlarla karşılık bulurken, ödül töreni büyük bir gurur ve sevinç atmosferine sahne oldu.

Bu özel müsabaka, yalnızca bir yarışma olmanın ötesine geçerek; genç neslin edebiyata olan ilgisini pekiştiren, sözün kudretini hatırlatan ve kültürel mirası geleceğe taşıyan unutulmaz bir hatıra olarak zihinlerde yer etti.

