Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınından Sport Mediaset'in haberine göre; Edin Dzeko, Hajduk Split Teknik Direktörü Gennaro Gattuso ve sportif direktör Nikola Kalinic'in teklifini kabul etti.

Haberde; Dzeko'nun Hırvat ekibine transfer olmak için tüm şartları kabul ettiği ifade edilirken, Boşnak yıldızın Hajduk Split ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı yazıldı.

Instagram'dan takip etti

Öte yandan Edin Dzeko'nun Instagram hesabından Hajduk Split'i takibe alması da dikkat çekti.Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan Edin Dzeko bu karşılaşmalarda 25 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.