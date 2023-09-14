Milli Eğitim Müdürü Kahraman Burada Yaşanan Depremde Hayatını Kaybeden Öğretmen Ve Öğrencilere Başsağlığı Dileklerinde Bulundu.

Kahraman Konuşmasının Devamında Yeni Eğitim Öğretim Yılı Dolayısıyla Öğretmen Ve Öğrencilere Başarı Dileklerinde Bulundu.