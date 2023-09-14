Başkan Güngör Bisiklet Dağıtım Programında Çocuklarla Bir Araya Geldi Başkan Güngör Bisiklet Dağıtım Programında Çocuklarla Bir Araya Geldi

Milli Eğitim Müdürü Kahraman Burada Yaşanan Depremde Hayatını Kaybeden Öğretmen Ve Öğrencilere Başsağlığı Dileklerinde Bulundu.
 Kahraman Konuşmasının Devamında Yeni Eğitim Öğretim Yılı Dolayısıyla Öğretmen Ve Öğrencilere Başarı Dileklerinde Bulundu.

Kaynak: HABER: Asilhan Yılmaz