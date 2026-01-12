Türkiye’nin büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dalgası, eğitim-öğretim faaliyetlerini aksattı. Meteorolojik uyarıların ardından çok sayıda il ve ilçede 1 gün, bazı bölgelerde ise 2 güne varan eğitim araları ilan edildi.
İl Genelinde Eğitime Ara Verilen Yerler
Sakarya, Kahramanmaraş, Sivas, İstanbul, Malatya, Kocaeli, Gümüşhane, Yalova, Tekirdağ, Bingöl ve Tunceli’de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi. Tunceli’de tatil süresi 2 gün olarak açıklandı.
Bazı İl ve İlçelerde Tatil Kararı
-
Kahramanmaraş: Kent geneli
-
Adıyaman: Çelikhan, Gerger ve Sincik
-
Adana: Tufanbeyli
-
Kayseri: Sarız ve Pınarbaşı
-
Kütahya: Dumlupınar
-
Denizli: Çameli
-
Afyonkarahisar: İhsaniye, Kızılören ve bazı köyler
-
Aksaray: Ağaçören, Ortaköy, Güzelyurt
-
Ordu: Akkuş
-
Kastamonu: İnebolu (köy okulları ve taşımalı eğitim)
Taşımalı Eğitime Ara Verilen İller
Ankara (kırsal mahalleler), Sinop, Kırklareli, Edirne, Diyarbakır (Çermik), Konya (Hadim’de bazı okullar) ve Elazığ’da taşımalı eğitim geçici olarak durduruldu.
Kamu Personeline İdari İzin
Eğitime ara verilen bölgelerde;
-
Hamile,
-
Engelli,
-
Kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları
ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu olan anneler idari izinli sayıldı. Bazı illerde motosiklet, motokurye ve skuterlerin trafiğe çıkışı da geçici olarak yasaklandı.
Yetkililerden Uyarı
Valilikler ve meteoroloji yetkilileri; buzlanma, don, tipi ve çığ riski nedeniyle vatandaşların dikkatli olmasını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını istedi. Hava koşullarının seyrine göre yeni kararların alınabileceği bildirildi.