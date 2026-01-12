Türkiye’nin büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dalgası, eğitim-öğretim faaliyetlerini aksattı. Meteorolojik uyarıların ardından çok sayıda il ve ilçede 1 gün, bazı bölgelerde ise 2 güne varan eğitim araları ilan edildi.

İl Genelinde Eğitime Ara Verilen Yerler

Sakarya, Kahramanmaraş, Sivas, İstanbul, Malatya, Kocaeli, Gümüşhane, Yalova, Tekirdağ, Bingöl ve Tunceli’de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi. Tunceli’de tatil süresi 2 gün olarak açıklandı.

Bazı İl ve İlçelerde Tatil Kararı

Kahramanmaraş: Kent geneli

Adıyaman: Çelikhan, Gerger ve Sincik

Adana: Tufanbeyli

Kayseri: Sarız ve Pınarbaşı

Kütahya: Dumlupınar

Afyonkarahisar: İhsaniye, Kızılören ve bazı köyler

Aksaray: Ağaçören, Ortaköy, Güzelyurt

Ordu: Akkuş

Kastamonu: İnebolu (köy okulları ve taşımalı eğitim)

Taşımalı Eğitime Ara Verilen İller

Ankara (kırsal mahalleler), Sinop, Kırklareli, Edirne, Diyarbakır (Çermik), Konya (Hadim’de bazı okullar) ve Elazığ’da taşımalı eğitim geçici olarak durduruldu.

Kamu Personeline İdari İzin

Eğitime ara verilen bölgelerde;

Hamile ,

Engelli ,

Kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları

ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu olan anneler idari izinli sayıldı. Bazı illerde motosiklet, motokurye ve skuterlerin trafiğe çıkışı da geçici olarak yasaklandı.

Yetkililerden Uyarı

Valilikler ve meteoroloji yetkilileri; buzlanma, don, tipi ve çığ riski nedeniyle vatandaşların dikkatli olmasını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını istedi. Hava koşullarının seyrine göre yeni kararların alınabileceği bildirildi.