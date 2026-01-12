Kahramanmaraş’ta yeni haftayla birlikte yağmurun karla karışık yağmura, yüksek kesimlerde ise kar yağışına dönmesi bekleniyor. Özellikle Afşin, Elbistan, Göksun ve Andırın’ın yükseklerinde kar yağışı ihtimali artıyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riski öne çıkarken, rüzgârın zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

12 Ocak Pazartesi

Hava: Karla Karışık Yağmurlu

En düşük: 2°C | En yüksek: 5°C

Uyarı: Yağışla birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma riski

13 Ocak Salı

Hava: Karla Karışık Yağmurlu

En düşük: 1°C | En yüksek: 4°C

Uyarı: Yüksek kesimlerde yer yer kar geçişleri görülebilir

14 Ocak Çarşamba

Hava: Parçalı Bulutlu

En düşük: -6°C | En yüksek: 2°C

Uyarı: Gece ve sabah saatlerinde şiddetli don

15 Ocak Perşembe

Hava: Az Bulutlu

En düşük: -7°C | En yüksek: 4°C

Uyarı: Ayaz etkisini artırıyor, buzlanmaya dikkat

16 Ocak Cuma

Hava: Az Bulutlu

En düşük: -2°C | En yüksek: 7°C

Uyarı: Sabah saatlerinde don riski devam ediyor

Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte kent genelinde buzlanma riski bulunuyor. Sürücülerin dikkatli olması, yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların tedbir alması istenirken, tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler için zirai don riski öne çıkıyor.

Vatandaşların güncel uyarıları takip etmesi ve özellikle sabah saatlerinde oluşabilecek buzlanmaya karşı tedbirli olması öneriliyor.