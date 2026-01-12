Kahramanmaraş’ta yeni haftayla birlikte yağmurun karla karışık yağmura, yüksek kesimlerde ise kar yağışına dönmesi bekleniyor. Özellikle Afşin, Elbistan, Göksun ve Andırın’ın yükseklerinde kar yağışı ihtimali artıyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riski öne çıkarken, rüzgârın zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
12 Ocak Pazartesi
-
Hava: Karla Karışık Yağmurlu
-
En düşük: 2°C | En yüksek: 5°C
-
Uyarı: Yağışla birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma riski
13 Ocak Salı
-
Hava: Karla Karışık Yağmurlu
-
En düşük: 1°C | En yüksek: 4°C
-
Uyarı: Yüksek kesimlerde yer yer kar geçişleri görülebilir
14 Ocak Çarşamba
-
Hava: Parçalı Bulutlu
-
En düşük: -6°C | En yüksek: 2°C
-
Uyarı: Gece ve sabah saatlerinde şiddetli don
15 Ocak Perşembe
-
Hava: Az Bulutlu
-
En düşük: -7°C | En yüksek: 4°C
-
Uyarı: Ayaz etkisini artırıyor, buzlanmaya dikkat
16 Ocak Cuma
-
Hava: Az Bulutlu
-
En düşük: -2°C | En yüksek: 7°C
-
Uyarı: Sabah saatlerinde don riski devam ediyor
Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte kent genelinde buzlanma riski bulunuyor. Sürücülerin dikkatli olması, yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların tedbir alması istenirken, tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler için zirai don riski öne çıkıyor.
Vatandaşların güncel uyarıları takip etmesi ve özellikle sabah saatlerinde oluşabilecek buzlanmaya karşı tedbirli olması öneriliyor.