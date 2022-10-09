Ekinözü Belediyesi’nce ilçeye kazandırılan misafirhane, halk ekmek fabrikası ve düğün salonunun açılış programları gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Milletvekili Ahmet Özdemir ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet fatih güveninde katılımlarıyla yapılan açılış programlarına vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

İlçedeki ilk program belediye misafirhanesinin açılışıyla başladı. Kurdeleyi kesen heyet misafirhanede inceleme yaptı. Belediye Başkanı Bilal Eker heyete misafirhanenin yapım aşamasını anlattı.

Halkın ucuz ekmek yemesi için kurulan halk ekmek fabrikasının da resmi açılışı yapıldı.

Güngör ve Özdemir’in hamur işlediği açılış programında, Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör tarafından basın mensuplarına ve vatandaşlara ekmek ikram edildi.

Ekinözü Belediyesi düğün salonu da yapılan açılış ile resmen hizmete başladı. Salonu inceleyen heyet hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlçedeki son program ise büyükşehir belediyesi kültür merkezinde yapıldı.

Buradaki programda konuşan Belediye Başkanı Bilal Eker yapılan yatırım ve hizmetlerle ilgili sunum yaptı. Eker, Ekinözü’ne desteklerinden dolayı Milletvekili Özdemir ve Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör’e teşekkür etti.

Ekinözü ilçesine pozitif ayrım uyguladıklarına değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de, ilçede 80 milyon lira tutarında yatırım yaptıklarını belirtti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir de konuşmasında, planlı çalışma sonucu Ekinözü ilçesinin gelişiminin sağladığını belirterek belediye Güngör ve Eker’i kutladı.

Özdemir, dünyanın zor günler yaşadığı bu süreçte Türkiye’nin, Erdoğan’ın doğru hamleleriyle her imkanını vatandaşına sunduğunu söyledi.