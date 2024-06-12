Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde kuyuya düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kandil Mahallesi’nde yer alan kuyuya bilinmeyen nedenle bir kadın düştü.

Çevredekilerin durumu fark etmesiyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kuyuya düşen kadını bulunduğu yerden çıkararak bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan ve ismi açıklanmayan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.