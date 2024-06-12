Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde kuyuya düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 

TUSAŞ ve meslek liseleri arasında işbirliği protokolü imzalandı TUSAŞ ve meslek liseleri arasında işbirliği protokolü imzalandı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kandil Mahallesi’nde yer alan kuyuya bilinmeyen nedenle bir kadın düştü.

Çevredekilerin durumu fark etmesiyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kuyuya düşen kadını bulunduğu yerden çıkararak bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan ve ismi açıklanmayan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

I M G 20240612 W A0057I M G 20240612 W A0056I M G 20240612 W A0053I M G 20240612 W A0055I M G 20240612 W A0054

Kaynak: Taha Hayri Bağbudar