Balbaba ve Bolat ailelerinin en mutlu günü! Balbaba ve Bolat ailelerinin en mutlu günü!

Edinilen bilgiye göre, Elbistan-Ekinözü yolu üzerinde Muhammed Demirci (58) yönetimindeki tarım aracı patpatın kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
 