Her sayısında bir ilin ekonomik verilerine odaklanan EKOFULL Dergisi, iş dünyasına değerli bilgiler sunarak iş insanlarının ilgisini çekmeyi başarıyor. Dergi, ekonomi dünyasındaki gelişmeleri takip etmek isteyenler için www.ekofull.com adresinden ve milli kütüphanelerden ulaşılabilir durumda.

Derginin 17. sayısında kapağa taşınan isim ise Türkiye'nin savunma sanayiinde önde gelen isimlerinden biri olan BAYKAR ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

EKOFULL Dergisi, seçtiği kapak konuları ile sadece ekonomi dünyasının değil, teknoloji ve inovasyon alanında da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Ekonominin nabzını tutan ve iş dünyasının dinamiklerine ışık tutan Ekofull Dergisi’nin imtiyaz sahibi İbrahim Baykut, yaptığı açıklamada, “Ekofull, yalnızca bir dergi olmanın ötesinde, ekonominin farklı alanlarına katkı sağlayan, iş insanlarına yol gösteren ve Türkiye’nin kalkınmasına katkı sunmayı hedefleyen bir platformdur. Amacımız, yerelden globale açılan bu yolda iş dünyasına rehberlik ederek, bilgiyi ve tecrübeyi paylaşmaktır. Her sayımızda bir ilimizin ekonomik verilerini detaylıca işliyor, ekonomimizin çeşitli alanlarına dair derin analizler sunuyoruz.

Bugün Türkiye, sadece bölgesel bir güç değil, aynı zamanda küresel arenada da söz sahibi olmayı hedefleyen bir ülkedir. Ekonominin en önemli lokomotiflerinden biri olan sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarında gösterdiğimiz gelişim, bizi daha güçlü bir geleceğe taşımaktadır. Dergimizin 17. sayısında, teknoloji ve savunma sanayiinde çığır açan çalışmalarıyla Türkiye’yi gururlandıran Selçuk Bayraktar’ı kapağımıza taşıyarak, bu gelişimi daha da görünür kılmayı hedefledik. Bu vesileyle, kendisine ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bu yolda bize eşlik eden değerli iş insanlarımıza, Ticaret ve Sanayi Odalarımıza ve kıymetli yazarlarımız Profesör Doktor Hüseyin Ağır, Doçent Doktor Ferit Önder, Ekonomist Hikmet Gümüşer, Proje Uzmanı Mehmet Akif Ağca, Araştırmacı Yazar Şule Kirişci ve Doktor Ayşegül Demircioğlu’na yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte çok daha güzel projelere imza atacağımıza olan inancım tamdır.” İfadelerine yer verdi.

EKOFULL Dergisine https://ekofull.com/ online olarak ulaşabilirsiniz!