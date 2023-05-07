"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerde büyük zarar gören Kahramanmaraş sanayisinin temsilcilerini Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ başta olmak üzere gazetenin yazarları ziyaret etti.

Kahramanmaraş Sanayici ve İş insanları Derneği (KASİAD) tarafından organize edilen programda Ekonomi Gazetesinden oluşan heyet Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile bir araya geldikten sonra KASİAD’da düzenlenen toplantıya katıldı.

Burada Kahramanmaraş Sanayici ve İş insanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Utku bir konuşma yaptı.

Toplantı sonrasında Aksu Haber’e konuşan Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Kahramanmaraş ziyaretlerinin çok verimli geçtiğini aktardı.

Ekonomi Gazetesi Yazarı Vahap Munyar da deprem bölgelerine yapılan yardımlarını anlattı.

Ekonomi Gazetesi Yazarı Şeref Oğuz ise depremin yaraları sarılana kadar Ekonomi Gazetesi olarak depremi gündemde tutacaklarını söyledi

Toplantıya Kahramanmaraş Sanayici ve İş insanları Derneği Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer, KMTSO Meclis Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Genel Sekreter Ahmet Görgülü, Ekonomi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan ve Ekonomi Gazetesi Kahramanmaraş Temsilcisi Ali Eskalen katıldı.







