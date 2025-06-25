Kahramanmaraş’ta geleneksel el sanatları ustalarından biri olan Çiğdem Kopar, dede ve baba mesleği olan çarık ve yemeni üretimini 30 yıldır sürdürüyor.

Osmanlı’dan bu yana süregelen çarık modellerini günümüze taşıyan Kopar, tamamen el yapımı ve doğal deri kullanarak ürettiği ürünleriyle büyük ilgi görüyor.

El emeğiyle üretilen çarıklar, özellikle yaz aylarında terletmeyen yapısıyla ve çorapsız giyilebilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

Hem estetik hem de sağlıklı bir seçenek olan bu geleneksel ayakkabılar, modern giyimle de uyum sağlayarak geniş bir kesime hitap ediyor.

Kahramanmaraş’ta geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına büyük katkı sağlayan Kopar, çarık ve yemeni üretiminin zorluklarına rağmen bu mesleğe olan tutkusunu kaybetmeden çalışmaya devam ediyor.