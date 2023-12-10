Elbistan Ak Parti Belediye Başkanı Aday Adayı İnşaat Mühendisi Abdullah Yener, yüreklere dokunmaya devam ediyor.

Aday adaylık başvurusunu gerçekleştirdikten sonra Elbistan halkının ve kamuoyunun beklentilerinin tamamını karşılayan profili ile sahada her kesimin gönlüne dokunan İnşaat Mühendisi Abdullah Yener, çalmadık kapı, dokunulmadık yürek bırakmayacağız parolası ile ziyaretlerine devam ederken kentin farklı kesimleriyle buluşmaya devam ediyor. Yener, seçim çalışmalarında halkla ve kentin sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket edeceğini ve şehre hizmet için çalışacağını ifade etti.

Asrın felaketinden en fazla etkilenen ilçenin yeniden ayağa kaldırılması için 40 yıllık mühendislik tecrübesiyle Elbistan halkıyla şehri yeniden imar ve inşa edeceklerini vurgulayan Yener, bu şehrin bizlere her zamankinden daha fazla ihtiyacı var, vurgusu yaptı.

Gittiği her yerde coşkuyla karşılanan Yener, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan politikası ile ilçede yeni bir dönemin kapılarını aralarken projeleri ile de büyük takdir topladı.