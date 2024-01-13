Elbistan ilçesinde şehrin yeniden ayağa kaldırılması, şehrin yeniden inşa ve ihyası için AK Partiden Elbistan Belediye Başkan aday adayı olan İnşaat mühendisi Abdullah Yener, ilçe genelinde bir yandan ziyaretlerini sürdürüyor bir yandan da projelerini ilçe halkıyla paylaşıyor.

Doğup büyüdüğü ilçeyi yaşamış olduğu bu zorlu süreçte yalnız bırakmayan ve elini değil gövdesini taşın altına koyduğunu belirten Yener, 40 yıllık inşaat mühendisliği tecrübesiyle ilçeyi yine ilçe halkıyla yeniden inşa edeceklerini vurguladı.

Aday adaylığını açıkladıktan sonra ilçede her yüreğe dokunmaya devam ederek ilçenin eskisinden daha iyi bir noktaya gelmesi için canla başla çalışacaklarını dile getiren AK Parti Elbistan Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi Abdullah yener ilçe halkıyla bir araya gelmeye devam ediyor.