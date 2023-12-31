Elbistan Belediyesi tarafından deprem şehitlerinin isimlerinin yaşatılacağı 6 Şubat Hatıra Ormanı'nda binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Elbistan Belediyesi, kentte büyük bir yıkıma neden olan ve geride birçok acı hikaye ile yıllarca unutulmayacak izler bırakan asrın felaketinde hayatını kaybedenler için anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Deprem şehitlerinin unutulmaması amacıyla Pınarbaşı mesire alanı civarında 6 Şubat Hatıra Ormanı oluşturuldu. Deprem şehitlerinin yakınları başta olmak üzere geniş bir katılımla hatıra ormanında ilk fidanlar toprakla buluşturuldu. Toprağa özenle dikilen her fidana da depremde hayatını kaybeden vatandaşların isimlerinin yazıldığı plakalar asıldı.

Gerçekleştirilen etkinlikte TBMM Tarım, Orman Ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Ak Parti Elbistan Belediye Başkan Adaya Adayı Abdullah Yener, Kent Protokolü Ve Vatandaşlar Katılım Sağladı.