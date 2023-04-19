Asrın Felaketi Olarak Adlandırılan Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Merkezlerinden Olan Elbistan İlçesinde Depremin İlk Anlarından İtibaren Belediye Personelleri Can Hıraç Çalışmalarına Devam Ediyor.

O Zorlu Süreçte Canla Başla Çalışan 500 Personel Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz Tarafından Fedakârlıklarına Karşılık Olarak İkramiye İle Ödüllendirildi.

Elbistan Belediyesi Şehri Ayağa Kaldırmak İçin Deprem En Zor Günlerinde, Özverili Çalışan Yaklaşık 500 Personeline Yüzde 80 Oranında İkramiye Verdi.

İkramiyelerini Alan Personeller İse Çok Zor Şartların Ardından Bir Nebzede Olsa Bayrama Güler Yüzle Girmenin Mutluluğunu Yaşadı.