Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ülke çapında 150 belediyenin katıldığı bu özel organizasyonda Elbistan’ı en iyi şekilde tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Ankara’da Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Tam Bana Göre Festival’in açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı.

Geçen sene 2 milyon gencimizin katıldığı festivalin ikincisinde Başkent Millet Bahçesi 300 etkinliğe ev sahipliği yapacak. Geniş bir yelpazede birbirinden içerikli programlar icra edilecek. Gençler, eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra AK Partili belediyelerin çalışmalarını görme fırsatını yakalayacak. 150 belediyenin stant ve etkinlikleri gençler ve vatandaşlarla buluşacak.

Elbistan Belediyesi de, milyonlarca kişiyi ağırlayacak festivalde yerini aldı. Elbistan Belediyesi’nin standı, festivalin ilk gününden itibaren çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

9 Ekim’e kadar açık kalacak festivalle ilgili değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, gençlere yönelik birçok etkinlik hazırladıklarını belirtti.

Elbistan Belediyesi standında; robotik kodlama yarışması ve tanıtımı, E-spor turnuvaları gibi organizasyonların yer aldığını ifade eden Başkan Gürbüz, belediye olarak gençlere yönelik hizmet ve projelerin de tanıtımını yaptıklarını dile getirdi.

Başkan Gürbüz, “Gençlerin ve çocukların doyasıya eğlenebileceği festivale nüfusu 100 bin olan il, ilçe veya büyükşehir belediyeleri katılabiliyor. Biz de Elbistan Belediyesi olarak yerimizi aldık. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin ve çocuklarımızın eğlenirken öğrenmeleri ve deneyimlerini paylaşmaları için birbirinden özel etkinliklerimiz var. Sadece gençlere yönelik etkinliklerle değil her yönüyle Elbistan’ımızı Ankara’ya taşıdık. Yöresel ürünlerimiz ve kültürel temalarımızla da standımızı zenginleştirdik. Tüm hemşerilerimizi ve vatandaşlarımızı, Türkiye’nin en büyük gençlik festivalinde yer alan Elbistan Belediyesi standına davet ediyoruz” şeklinde konuştu.