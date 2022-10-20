Türkiye genelinde 100 muhtar evi yapımı kapsamında Elbistan’da da Battalgazi Mahallesi’ne yapılacak muhtar evinin temeli Kaymakam Hacı Hasan Vural, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü, Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Elbistan Muhtarlar Derneği Başkanı Hayri Kale, Battalgazi Mahallesi Muhtarı Arif Yılmaz ve mahalle halkının katılımlarıyla atıldı.

Muhtarlar gününü kutlayan Kaymakam Hacı Hasan Vural burada yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Her zaman birlikte çalıştığımız, birlikte çalışmaktan keyif aldığımız, vatandaşımızla devletimizin arasında bir köprü vazifesi gören, vatandaşa en yakın temsilcilerimiz olan muhtarlarımıza sağlık sıhhat huzur ve başarılar diliyorum. Bugün de bu vesileyle burada Battalgazi muhtarlığımızın içişleri bakanlığımızca yaptırılacak olan muhtarlık hizmet binasının temelini attık. Hayırlara vesile olmasını diliyor, bütün muhtarlarımıza hayırlı görevler diliyorum” diye konuştu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Ben öncelikle ülkemizdeki tüm muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutluyorum, sağlık ve afiyet diliyorum. Yerel kalkınmanın lokomotifi hiç şüphesiz ki belediyelerdir. Belediyelerin en yakın çalışma arkadaşları da muhtarlardır. Biz muhtarlarımızla vatandaşımıza dokunuyoruz. Bütün talepleri onlarla beraber değerlendirip, vatandaşımıza en uygun hizmeti yapmanın gayreti içerisinde oluyoruz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beye ve hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Bugün Elbistan’da bir mahallemizin muhtarlık binasının temelini atıyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Elbistan Muhtarlar Derneği Başkanı Hayri Kale ile muhtar evinin temeli atılan Battalgazi Mahallesi Muhtarı Arif Yılmaz da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya muhtar evi yapımı için teşekkür etti.