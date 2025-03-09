Olay, M.A. yönetimindeki 46 AKC 177 plakalı otomobilin, yol kenarında yürüyen Hediye Zincirkıran adlı kadına çarpması sonucu gerçekleşti. Kazanın şiddetiyle ağır yaralanan Hediye zincirkıran olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza haberinin duyulmasının ardından, bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Hediye Zincirkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.