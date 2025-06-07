Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmayan Elbistan Meva İnsani Yardım Derneği, Deniz Feneri Derneği iş birliğinde yürüttüğü yardım faaliyetleriyle gönüllere dokundu.

Bayram öncesinde ve süresince ailelere giysi ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştıran dernek, dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Yapılan yardımlar sayesinde birçok ailenin yüzü gülerken, ihtiyaç sahipleri bayrama umutla girdi.

Elbistan Meva Derneği Başkanı Kezziban Götürler, destek veren tüm gönüllülere ve hayırseverlere teşekkür ederek, “Birlikte daha fazla kalbe dokunmak için çalışmalarımız aralıksız sürecek” ifadelerini kullandı. Dernek yetkilileri, yardımların yıl boyunca devam edeceğini belirtti.