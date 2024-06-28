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Elbistan’a bağlı Doğan Mahallesi’nde anız yangını ormanlık alana sıçradı. Çam ağaçlarını yutan alevler, itfaiye ekipleri ve mahalle halkının traktörlerle verdiği çabayla söndürüldü.

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Kıyan Dağı eteklerindeki yangın, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken yoğun duman ise gökyüzünü kapladı. Yangını gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye İtfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda personel ve araç, alevlere müdahale etti. Mahalle halkı da traktörleri ile yangının ormanlık alana sıçramaması için çaba gösterdi. Alevlerle çam ağaçları arasını pullukla sürerek set çekmeye çalışan vatandaşlar, uzun uğraş verdi. Yangında çok sayıda cam ağacı alevlerin arasında kalarak küle döndü.

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Yangın, yaklaşık 3 saatlik bir çabanın ardından kontrol altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)