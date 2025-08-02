Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirmek ve kırsal mahallelerde konforlu seyahat imkânı sunmak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda çalışmaların bir durağı da Elbistan’a bağlı İncecik Mahallesi oldu. Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde, mahalleyi karayoluna bağlayan 7 kilometrelik güzergâhta kapsamlı bir iyileştirme çalışması başlatıldı. Yolun yıpranan ve güvenliği tehdit eden bölümleri 3 bin ton asfaltla onarıldı, ardından ikinci kat sathi kaplama uygulandı.

Çalışmalarla İncecik sakinleri daha konforlu ve güvenli ulaşıma kavuştu. Mahalle halkı, hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.