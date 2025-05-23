Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, 10 yaşındaki E.Y. isimli çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, bisikletiyle yolda seyir halinde olan küçük çocuk, henüz sürücüsünün kimliği açıklanmayan bir otomobilin çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.Y.’yi Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz çocuk kurtarılamadı. E.Y.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaza sonrası bölgede büyük üzüntü yaşanırken, jandarma ekipleri olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.