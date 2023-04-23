Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen ilk tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Kutlamalar, Talas Kent Yaşam Alanı’nda gerçekleştirilen program ile devam etti.

Dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 103. yıl dönümünün kutlandığını ifade eden Elbistan Kaymakam Vekili Murat Yıldız, “6 Şubat’ta meydana gelen depremin ardından sürece baktığımızda bugünün önemi bizim için çok farklı. 103 yıl önce meclisini açan ruh, bu memlekete, bu topraklara demokrasiyi armağan eden büyüklerimizin o gün yaşadığı duyguları 6 Şubat depremlerinin ardından müşahede etmiş olduk. Gerçekleştirdiğimiz konteyner yaşam alanları ziyaretleri ve ev ziyaretlerinde bizler her zaman çocuklarımızın gözlerine bakıyoruz. Çocuklarımızın gözlerindeki umut ışığını gördükçe idareciler olarak bizlerde işlerimize daha sıkı sarılıyoruz. Çünkü çocuklar bizlerin yarını. Dünyadaki tek çocuk bayramı olan bugünü bizlere armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, şehitlerimize ve depremde kaybettiğimizi rahmetle anıyorum.” ifadelerine yer verdi.

23 Nisan’ın bir dönüm noktası olduğunu ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, “23 Nisan bir milletin küllerinden doğuşunun cümle aleme, dünyaya ilanıdır. 23 Nisan’ın bir dönüm noktasıdır, esaret zincirleriyle ayakları bağlanmak istenen yaralı aslanın bu esareti kabul etmediğinin, sabrın sonunun selamet olduğunun en güzel örneğidir.” dedi.

Çetin, “Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz canlarımızın acısı hala yüreğimizde taze iken bu yıl, önce Ramazan-ı Şerif'e, sonra Ramazan Bayramına, bugün de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına kavuşmanın mutluluğunu buruk yaşıyoruz. Deprem felaketinde hayatını kaybeden her bir insanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Bu vesileyle öncelikle depremin olduğu ilk günden beri gece gündüz demeden canla başla depremzede vatandaşlarımızın yardımına koşan ve onların yanında olan, 4.17'deki depremde okulları vatandaşlarımızın konaklamasına açarak belki de Elbistan merkezli depremde birçok cankurtaran memurundan, öğretmenine hizmetlisinden müdürüne kadar tüm milli eğitim camiasına teşekkürlerimi sunuyorum.” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından öğrenciler, şiirler okudu ve gösteri sundu.

Törene, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Elbistan Belediye Başkan Vekili Ali Demir, Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz, Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, AK Parti İlçe Başkan Vekili Burhanettin Önat, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.