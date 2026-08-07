Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, merkez ve kırsal ayrımı gözetmeksizin sürdürdüğü yol yapım ve iyileştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların daha güvenli, konforlu ve kesintisiz seyahat edebilmesi amacıyla hayata geçirilen projelerin bu kez adresi Elbistan kırsalı oldu.

Bölge halkının uzun süredir beklediği, 10 mahalleyi birbirine bağlayan ve ana ulaşım aksı konumunda bulunan Karahasanuşağı Grup Yolu, kapsamlı bir yenileme sürecine alındı.

Deforme Olan Noktalar Tek Tek Onarıldı

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, titiz bir planlamayla sahada hayat buluyor.

Zemin Güçlendirme Çalışmaları: Zamanla yoğun kullanım ve iklim şartları nedeniyle deformasyona uğrayan yolun zemininde ilk olarak kapsamlı bir bakım ve onarım gerçekleştirildi.

İkinci Kat Sathi Asfalt Serimi: Zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından ekipler, 29 kilometrelik güzergahın tamamında ikinci kat sathi kaplama uygulamalarını devreye soktu. Bu çalışmalar sayesinde yol, çok daha uzun ömürlü ve dayanıklı bir yapıya kavuşuyor. Kahramanmaraş'taki Acı Olayın Yakınları Külliye'de: Adnan Göktürk Yeşil'in İsmi Okulda Yaşatılacak İçeriği Görüntüle

10 Mahalle Doğrudan Elbistan – Malatya Karayolu'na Bağlanıyor

Elbistan kırsalındaki tarımsal faaliyetlerin ve günlük yaşamın en kritik damarlarından biri olan bu dev güzergah, birçok yerleşim yerinin hayatını kolaylaştırıyor.

Hangi Mahalleler Faydalanıyor? Karahasanuşağı başta olmak üzere; Kangal, Kantarma, Günaltı, Dervişçimli, Hasanalili, Atmalıkaşanlı, Tapkıran, Tapkırankale ve Armutalan mahalleleri bu yolu yoğun olarak kullanıyor.

Kritik Bağlantı Noktası: Söz konusu grup yolu, bölge sakinlerinin ilçe merkeziyle bağlantısını kurmasının yanı sıra mahalleleri Elbistan – Malatya Karayolu'na bağlayan en güvenli ana aks olma özelliği taşıyor.

Gerçekleştirilen bu devasa yatırım sayesinde seyahat süreleri kısalırken, vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmesi sağlanıyor.