Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde kapılarını müzikseverlere açan Geleneksel Ağustos Fuarı, kentin kültür ve eğlence hayatına damga vurmaya devam ediyor. Fuarın altıncı günü, alternatif rock müziğin son dönemdeki en popüler isimlerinden biri olan Madrigal grubunun muhteşem sahne performansına ev sahipliği yaptı.

KAFUM Fuar Alanı, konser saatinden saatler önce alanı dolduran binlerce vatandaşla adeta mahşeri bir kalabalığa büründü. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, grup üyelerinin sahneye çıkmasıyla birlikte coşku doruk noktasına ulaştı.

En Sevilen Şarkılar Kahramanmaraş İçin Söylendi

Konser boyunca dillerden düşmeyen hit parçalarını seslendiren Madrigal, Kahramanmaraşlı hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Grubun enerjik performansına binlerce kişi cep telefonlarının ışıklarıyla eşlik ederek KAFUM’da muazzam bir görsel şölen yarattı.

Repertuvarda Hangi Şarkılar Vardı? Grup, geniş kitlelerin ezbere bildiği Seni Dert Etmeler , Dip , Ne Zamandır Sendeyim , Kelebekler , Sana Ait ve Geçme Artık Sokağımdan gibi sevilen eserlerini Kahramanmaraş için seslendirdi. Başkan Görgel’den Öğrencilere Dev Eğitim Müjdesi: “Pusula Maraş Eğitim Merkezi” Açılıyor İçeriği Görüntüle

Dev Korodan Büyüleyici Ahenk: Özellikle milyonların diline pelesenk olan "Seni Dert Etmeler" ve "Dip" şarkılarında KAFUM’u dolduran müzikseverler dev bir koro oluşturdu. Şarkıların vokal ile birlikte söylenmesi alandaki heyecanı ve duygusal atmosferi katbekat artırdı.

Kahramanmaraş’ın sosyal yaşamına hareketlilik getiren Geleneksel Ağustos Fuarı, Madrigal konseriyle tarihe geçecek kalabalık günlerinden birini geride bıraktı. Hem müziğin ritmini doyasıya yaşayan hem de fuarın renkli atmosferini sonuna kadar deneyimleyen binlerce vatandaş, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gecenin sonunda yükselen alkışlar ve grubun enerjik kapanışıyla birlikte, Kahramanmaraş unutulmaz bir müzik şölenine daha adını altın harflerle yazdırmış oldu.