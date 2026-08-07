Kahramanmaraş'ta Cuma Namazı Saat Kaçta?

Müslümanlar için haftanın en önemli ibadetlerinden biri olan cuma namazı öncesinde Kahramanmaraş'ta yaşayan vatandaşlar namaz vaktini merak ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri takvimine göre Kahramanmaraş'ta 7 Ağustos 2026 Cuma namazı saati 12.45 olarak açıklandı.

Cuma Namazının Önemi

Cuma namazı, İslam dininde birlik ve beraberliğin en önemli simgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Her hafta cuma günü cemaatle eda edilen bu ibadet, Müslümanların bir araya gelerek dua etmesine, hutbeyi dinlemesine ve manevi atmosferi birlikte yaşamasına vesile oluyor.

Kahramanmaraş 7 Ağustos 2026 Cuma Namazı Vakti