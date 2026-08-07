Büyükşehir Belediyesi, tekne sahiplerini ilgilendiren önemli bir uyarıda bulunarak, denizcilik mevzuatında yapılan yeni düzenlemeler kapsamında bağlama kütüğüne kayıtlı teknelere ait belge ve izinlerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, 7590 sayılı Kanun ile denizcilik alanında önemli değişikliklerin yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, bağlama kütüğü ruhsatnamesi başta olmak üzere teknelere ilişkin tüm zorunlu belge ve izinlerin güncel olması gerektiği vurgulandı. Düzenleme kapsamında, belge süresi dolan veya yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen tekne sahiplerini yüksek tutarlı idari yaptırımların beklediği ifade edildi.

Eksik Belgeler Cezai İşlem Nedeni

Açıklamada, özellikle bağlama kütüğü ruhsatnamelerinin vize işlemleri ile diğer yasal izinlerin zamanında yenilenmesinin büyük önem taşıdığı belirtilerek, eksik ya da süresi geçmiş belgeler nedeniyle idari para cezalarının uygulanabileceği ve gerekli belgeleri bulunmayan teknelerin sefere çıkmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

“Belgelerinizi Zamanında Yenileyin” Çağrısı

Büyükşehir Belediyesi, tekne sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için belgelerini vakit kaybetmeden gözden geçirmeleri ve yenileme işlemlerini süresi içerisinde tamamlamaları çağrısında bulundu. Denizcilik faaliyetlerinin güvenli ve mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi için tüm tekne sahiplerinin yürürlükteki yasal düzenlemeleri takip etmelerinin önem taşıdığına dikkat çekilerek, gerekli kontrollerin geciktirilmemesi gerektiğini belirtildi.