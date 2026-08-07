Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ve her yaştan vatandaşı birbirinden renkli etkinliklerle buluşturan Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, hızı hiç kesilmeden devam ediyor. Kentin sosyal ve kültürel hayatına nefes aldıran fuar, bu kez Türk müziğinin en güçlü kadın yorumcularından biri olan Funda Arar’ı konuk etmeye hazırlanıyor.

Yıllara meydan okuyan eşsiz ses tonu, dillerden düşmeyen hit parçaları ve muhteşem sahne performansıyla tanınan sanatçı, Kahramanmaraşlı müzikseverlere unutulmayacak bir yaz akşamı yaşatacak.

8 Ağustos Cumartesi Günü Saat 21.30'da KAFUM'da!

KAFUM Fuar Alanı’nın ev sahipliği yapacağı dev konser, 8 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da başlayacak. Fuarın en yüksek katılımlı ve en çok merak edilen etkinliklerinden biri olması beklenen konsere vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Duygu ve Coşku Dolu Repertuvar: Sanatçı, konser boyunca en sevilen romantik parçalarının yanı sıra hafızalara kazınan nostaljik eserlerini de seslendirecek.

Görsel ve İşitsel Şölen: Funda Arar'ın güçlü yorumuyla KAFUM’da hem duygusal anlar yaşanacak hem de binlerce hayranı şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek coşkuyu zirveye taşıyacak.

Büyükşehir Belediyesi'nden Tüm Müzikseverlere Davet

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kentin en büyük sosyal buluşma noktası olan Ağustos Fuarı'nın bu dev konserine tüm vatandaşları davet etti. Şehrin enerjisini yükseltecek bu özel geceye ev sahipliği yapmaktan duyulan memnuniyet vurgulanırken, müzik dolu akşamın fuar coşkusuna ayrı bir renk katacağı ifade edildi.