Elbistan’da yaklaşık 35 bin öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline çıktı.

İlçede Esentepe Orta Okulu’nda Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Uğur Koyuncu ve şube müdürlerinin katılımıyla karne dağıtım programı yapıldı.

Programa katılan davetliler tarafından öğrencilere karne ve hediye kitapları verildi.

Elbistan’da 35 bine yakın öğrencinin yarıyıl tatiline girdiğini belirten Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, karnedeki başarı ve başarısızlıkların öğrenci, öğretmen ve ailelerin ortak değeri olduğunu söyledi.

Çetin yaptığı değerlendirmede: “Bugün otuz beş bine yakın öğrencimize karne veriyoruz. Güzel bir dönem geçirdik. İlk dönem itibariyle Elbistan'da güzel bir süreç yaşandığını ve öğrencilerimizin akademik anlamda, sosyal ve sportif anlamda birçok kazanımlar elde ettiğine şahit olduk İnşallah bu iki haftalık tatil dönemini farklı aktivitelerle geçirecek öğrencilerimiz ve dinlemiş bir vaziyette ikinci döneme başlayacağız. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize velilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum Karnede birtakım notlar tabii ki sadece öğrencinin değil tüm paydaşların notlarıdır. Başarı ya da başarısızlığı sadece öğrencilerimize değil de hepimizin ortak bir sonucu olarak değerlendirip, öğrencilere birtakım kırıcı sözler söylememek gerekir. Hepimiz bu karnedeki notlardan kendimizce birtakım notlar çıkarmalıyız. Şimdiden iyi tatiller diliyorum” diye konuştu.

Eğitimde 41.yılı geride bırakarak emekliliğe hazırlanan ve kentteki birçok yöneticinin öğretmeni olan Esentepe Ortaokulu Müdürü Reşit İnanç ta: “Eğitimde 41.yılımı dolduruyorum inşallah ve Esentepe Ortaokulu'nda bu görevi inşallah ikinci dönem başında bırakıyorum. Binlerce öğrenci yetiştirdiğime inanıyorum. Sen de dahil Ali Bey yani okul müdürleri, hakimler, savcılar, milletvekili, her türlü insan yetiştirdik. Mutluyum, memnunum. Çok şükür sağlık, sıhhat içerisinde 41 yılımızı tamamladık. İlçe milli eğitim müdürümüze ve şube müdürü arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Çoğu benim öğrencim. Bana en güzel mutluluk budur. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.