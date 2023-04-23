Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarına bağlı tüm okulları faaliyete geçirmek için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatihi Çetin, “Artık eğitim öğretim vakti, yaralarımızı sarma vakti. Yarından itibaren tüm öğrencilerimizi sıralarında bekliyoruz” dedi.

Çetin, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 103. yıl dönümünü kutluyoruz. Başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 6 Şubat tarihinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza insanlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. 23 Nisan’ı öğrencilerimizle birlikte kutladık.24Nisan itibarıyla Elbistan’daki 54 okulumuzu açarak toplamda 79 okulumuzda eğitim öğretime devam edeceğiz. İlçe genelinde 4 okulumuz açılamadı inşallah bu okullarımızda bir hafta sonra ve Elbistan’da eğitim öğretim faaliyetlerimiz normal bir düzene binmiş olacak. Bu noktada emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tüm öğrencilerimizi okullarımıza bekliyoruz.” İfadelerine yer verdi.