Elbistan’da mahalle sakinleriyle yapılan toplantını ardından Battalgazi Mahallesinin eksik kalan kısımlarına da doğalgaz verileceği açıklandı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile Armadaş Müdürü Cihangir Turan’ın mahalle sakinleriyle bir araya geldiği toplantıdan olumlu sonuç çıktı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile Armadaş Müdürü Cihangir Turan’ saha incelemesi yaptı.

Hafta başında başlanacak çalışma neticesinde Battalgazi Mahallesinin gaz ulaştırılamayan bölgelerine gaz verilmesi için çoğaltılmış ekiple çalışma yürütülecek.

Toplantının ardından Başkan Gürbüz ve Armadaş Müdürü Turan’a teşekkür eden mahalle muhtarı Arif Yılmaz, önemli bir sorunun daha çözüldüğünü söyledi.

Armadaş Afşin Elbistan Şube Müdürü Cihangir Turan’da Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e duyarlı davranışı ve gaz dağıtımı sırasında verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Turan, yoğunlaştırılmış çalışma ile Battalgazi Mahallesinin kalan kısmının da gaza kavuşturulması için hızlı bir çalışma yürüteceklerini söyledi ve desteklerinden dolayı AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’a teşekkür etti.



Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’de yaptığı açıklamada Elbistan belediyesinin doğalgazın dağıtımı noktasında bütün kolaylıkları sağladığını söyledi.