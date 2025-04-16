Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir kişi komşuları tarafından sabah saatlerinde mahalle içerisinden geçen dere suyu kenarında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Sevdilli Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki İbrahim Çalar, sabah saatlerinde komşuları tarafından mahalle içerisinden akan dere suyu kenarında hareketsiz şekilde yatarken görüldü.

Vatandaş durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. 61 yaşındaki adamın yapılan sağlık kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde ve çevrede konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, yaşlı adamın cansız bedeni ön otopsi yapılmak üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan inceleme sonucunda yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.