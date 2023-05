Elbistan’ın geleceğiyle ilgili oda başkanlarıyla önemli görüş alışverişine değindiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şehrimizi hep birlikte parlak bir geleceğe taşıyacağız dedi.

Kentin ulaşımı, parklanmalar ve fiyat denetimleriyle ilgili oda başkanlarından gelen taleplerin hayata geçirilmesi yönünde karar alındığını belirten Gürbüz şu ifadelere yer verdi:

Elbistan’ın kalkınması ve gelişimiyle ilgili her fikre önem verdiklerini belirten Gürbüz: “Biz her şeyden önce Elbistan'ın kalkınması, büyümesi, genç kardeşlerimizin hanımefendilerin yaşadığı sorunların bir an önce çözülmesi noktasında inisiyatif alan bir yönetim tarzını benimsiyoruz. Ve buna yönetişim ifadesiyle yaklaşıyor batı. Dolayısıyla söz söyleyecek, çözüm üretebilecek proje sunabilecek tüm vatandaşlarımızın katkıda bulunmasını da biz önemsiyoruz. Elbistan Belediye Meclisi toplantıları halka açık. Dolayısıyla orada da katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın katkılarını hem dijital platformlardan hem fiziken gelip toplantılarda bizzat ifade etmeleri halinde alıyoruz. Komisyonlarımız bu anlamda çok aktif çalışıyor.”

Kentteki yapılaşma sorununun ortadan kaldırılmasıyla ilgili imar planının da istişareler doğrultusunda hazırlandığını belirten Gürbüz, şunları söyledi:

Elbistan’da üretilen ürünlerin e-ticaret yöntemiyle pazarlanması için adım attıklarını belirten Belediye Başkanı Gürbüz:- sözlerine şöyle devam etti:

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Servet Okur da açıklamasında şunları söyledi: