Elbistan’da Bahçelievler ve Esentepe Mahallelerinde 3 bin 600 konut doğalgaza kavuştu.

Armadaş ekiplerinin aylar süren çalışması başarılı bir şekilde tamamlandı. Altyapısı bitirilen mahallelere gaz verilmesi için mini tören düzenlendi. Kurban kesilip dua edildi. Vanalar açılarak hatlara gaz akışı sağlandı.

Armadaş Afşin-Elbistan Bölge Müdürü Cihangir Turan törende yaptığı açıklamada: “Bahçelievler ve Esentepe Mahallelerimizde doğal gaz arzını büyük oranda sağlamış vaziyetteyiz. Bahçelievler Mahallesinin hemen hemen tamamı yüzde 95’lik kısmı bitti. Esentepe Mahallesinde de yüzde 75-80 oranına vardı. Bugün itibari ile gaz arzını sağladık. İnşallah pazartesi ve salı günleri bizim sistemsel aktarımlarımızı yaptığımızda aboneliği açacağız. Ondan sonraki süreçte de aboneliğini yapıp, sözleşmesini yapan, sonraki periyotta gazını açtığımız vatandaşlar bu iki mahallemizde de kullanacaklar. Her iki mahallemize de hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra alt yapısını yaptığımız diğer mahallerimizde hızla gaz vermeye devam edeceğiz.

Doğalgaz gerçekten konforlu ve çok güvenli bir yakıt sistemi. Ama bunu hakikaten bilinçli kullanmamız gerekiyor. Bölgemizde kış şartları çok yoğun geçtiği için işlemlerimizi yetkili firmalara yaptırmak zorundayız. Buna dikkat etmelerini istiyorum. Tüm hemşerilerimizden kombi bacalarını mutlaka kontrol etmelerini istiyorum. İstenmeyen karbon monoksit zehirlenmelerinin önüne geçelim. Bu konu da özellikler hassas olunmasını istiyorum. Evlerimizde menfezlerimizi soğuk geliyor diye asla kapatmayalım. Menfezle bizim can damarımız. Bu iki noktaya dikkat çekmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Esentepe Mahallesi Muhtarı İdris Şafak ile Bahçelievler Muhtarı Turgut Arslan, temiz ver uygun fiyata ısınma sağlayacak olmanın mahalle sakinlerinde sevinçle karşılandığını belirterek, Armadaş Müdürü Turan ve ekibine teşekkür etti.