Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde park halindeki otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce hasar verildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Hacı Esad Efendi Caddesi Burak Apartmanı önünde Adem Gündüz’e ait park halindeki otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişilerce hasar verildi.

Otomobilin yanına geldiğinde hasarı fark eden Adem Gündüz, hiçkimse ile arasında husumet olmadığını ifade ederek, konuyla ilgili polis merkezine müracaatta bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.