Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki Ahmet Karacabey Caddesinde husumetli iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada Cuma Ali T. (21) pompalı tüfekle vuruldu.

Boynuna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Cuma Ali T., otomobille kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayın faillerini yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Mobese ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemenin ardından olaya karıştığı belirlenen 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla kullanılan 5 adet silaha el konuldu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.