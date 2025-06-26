Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde saman yüklü bir tırda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek patlamaya yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan tırda yangın kısa sürede samanlara sıçradı. Alevlerin yoğunlaşmasıyla birlikte araçta büyük bir patlama meydana geldi.

Patlama sesi çevredeki vatandaşlarda paniğe neden olurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olayda can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.