Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen konteyner yangını büyük korku yarattı. Hacı Esat Efendi Caddesi üzerinde bulunan ve deprem sonrası kentin yeniden inşası için çalışan işçilerin barındığı rezerv alan şantiyesi, bir anda alevlere teslim oldu.

Mesai Çıkışında "Can Pazarı"

Yangın, işçilerin mesailerini bitirip dinlenmeye hazırlandığı saatlerde çıktı. Yatakhane olarak kullanılan bir konteynerde henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan kıvılcımlar, içerideki tekstil ve kumaş malzemelerin tutuşmasıyla saniyeler içinde dev alevlere dönüştü. Yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki diğer konteynerlere sıçrayarak hızla yayıldı.

Konteynerlerden yükselen yoğun siyah duman bulutu Elbistan semalarını kaplarken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda;

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Emniyet güçleri, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alabilmek için üç farklı noktadan alevlere müdahale etti. İşçilerin hızla tahliye edilmesi olası bir can kaybını önlerken, yoğun dumana maruz kalarak fenalaşan 2 işçi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Şantiyede Maddi Hasar Büyük

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürülen yangın sonrası, işçilerin kaldığı konteynerler kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı bölgede, yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için emniyet ve itfaiye ekipleri tarafından geniş çaplı tahkikat başlatıldı.