16 Ekim 2022 Pazar günü akşam saatlerinde Ahmet Karacabey Caddesi’nde 2 grup arasından çıkan ve Cuma Ali Tekin’in hayatını kaybettiği, silahlı kavganın şüphelileri emniyetteki ifadelerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılmıştı.

Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya karıştıkları belirlenen ve cumhuriyet savcılığına ifadeleri alınanlardan 11 kişi serbest bırakılırken, 5 kişi hakkında tutuklama tedbiri 2 kişi hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulanmak üzere mahkemeye sevk edildi.

Mahkemedeki sorgularının ardından 4 kişi tutuklanırken, 1 kişiye ev hapsi, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.