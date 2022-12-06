Bahçelievler Kız Anadolu Hatip Lisesi’nin eski binasında faaliyete geçmesi planlanan Elbistan Teknokent, ilk etapta ‘Kuluçka Merkezi’ olarak hizmet verecek.

Elbistan’da kurulması planlanan Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) kurulmasıyla ilgili süreci belirleyecek toplantı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş Teknokent Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Bilginer, Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kahramanmaraş Teknokent yöneticileri ile Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin’in katılımıyla gerçekleştirildi.

İstişare sonrasında Elbistan Teknokent’in hayata geçirilmesi planlanan Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin eski binasında incelemelerde bulunuldu.

Elbistan Teknokent’in yol haritasına ilişkin bilgi veren ilk isim Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım oldu.

Kahramanmaraş Teknokent’in bir benzerini Elbistan’a kazandırmak istediklerini vurgulayan Prof. Dr. Yasım, “Teknokent kurmak için geldik. İstişarelerde bulunduk. Tenkokent’in kurulması için 2 aşama var. Birincisi; yeni bir teknoloji geliştirme bölgesi kurmak. Burada da asıl amacın bu olması gerekir. Bu süreç biraz daha uzun olduğu için kısa sürede kuluçka merkezi dediğimiz yeni kurulan şirketlerin hizmet verebileceği Kahramanmaraş Teknokent’in şubesi gibi bir imkânımız var” dedi.

Süreci hızlandırma adına Elbistan’da ‘Kuluçka Merkezi’ kurulması düşüncesinin ağırlık kazandığını anlatan Prof. Dr. Alptekin Yasım, şöyle devam etti:

“İncelediğimiz okul binasında da uygun ortam var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınacak onayın akabinde burada bir Kuluçka Merkezi açmayı planlıyoruz. Daha sonraki aşamada da büyük ölçekli firmaların gelip çalışabileceği yeni bir teknoloji geliştirme bölgesi düşünülebilir. Organize sanayi bölgesinde böyle bir alan tahsis edilebilir. Bu şekilde Elbistan’a faydalı olma adına çalışıyoruz. Yeni şirketlerin kurulmasının hem ekonomiye faydası olacak hem de girişimcilik ruhunu arttıracaktır.”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, merkezin yeni kurulacak şirketlere rehberlik görevini üstleneceğini vurguladı.

Elbistan’da AR-GE şirketlerinin sayısını arttırmak istediklerinin altını çizen Başkan Gürbüz, “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne bağlı bir teknoloji geliştirme hedefi kurma hedefiyle yola çıktık. İnşallah ilk etapta burada bir kuluçka merkezi kurulacak. Yeni kurulacak şirketlere rehberlik yapılacak. Elbistan, dinamik ve girişimci ruhu ön planda olan bir şehir. Dolayısıyla yurt içi ve yurt dışında çok fazla gurbetçimiz var. Özellikle yurt dışındaki gurbetçilerimize ait şirketlerin şubelerini Elbistan’a kazandırmak, Elbistan’da AR-GE şirketlerinin sayısını arttırmak burada üniversite, yerel yönetim, sanayi ve iş dünyasının birlikte hareket etmesiyle beraber yeni şirketlerin kurulmasına öncülük etmek istiyoruz. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Alptekin Yasım’a çok teşekkür ediyorum. Elbistan için büyük bir katkı olacak. Teknokent, bir şehrin AR-GE’sinin ve gelişmesi noktasında lokomotif görev üstleniyor. Bu anlamda geç kalınmış bir yatırım ama nereden başlarsanız kazançtır diye düşünüyorum. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural da; teknoloji ve AR-GE konularında önemli bir işlev üstleneceğini vurguladığı Teknokent’le ilgili, “Sayın Rektörümüze teşekkür ediyorum. Elbistan’ımıza uzun yıllar hizmet etmiş ve hastanemizin kurumsallaşmasına ciddi katkı sunmuş. Yaptığımız toplantı sonucunda mevcut lisemizin bir kısmını teknoloji geliştirme merkezine tahsis edebileceğimizi değerlendiriyoruz. İlçemize hayırlı olur inşallah” değerlendirmesinde bulundu.