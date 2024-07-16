Elbistan’da, bir otomobilin refüje çıkarak elektrik direğine çarpıp dik şekilde kalmasıyla sonuçlanan trafik kazasında, 3’ü ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göksun istikametine ilerleyen 46 AHU 452 plakalı otomobil, F.B’nin kullandığı 46 AGZ 664 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çıkarak beton elektrik direğine çarpıp dik şekilde kaldı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle paramparça oldu. Diğer otomobil ise geldiği yöne dönerek kaldırıma çıktı.

Kazanın ardından olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar M.K, F.G, M.P, M.G. ve S.A, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Diğer sürücü de kazada yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.