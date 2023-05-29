Dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işleminde ilginç görüntüler de ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Söğütlü mahallesinde ikamet eden bir vatandaş oy kullanmaya sedye ile getirdi

Rahatsızlığından dolayı yürümekte zorluk çeken yaşlı kadın belediye ekiplerini arayarak, yardım istedi

Sedyeye yatırılan kadın, ambulans ile götürüldüğü okulda ekiplerin desteğiyle oyunu kullandı. Işleminin tamamlanmasının ardından da getirildiği ambulansla evine götürüldü.

O görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Elbistan belediye başkanı Mehmet gürbüz, “Vatanımızın üstünde bir bayrak gibi dalgalanan, memleketine sahip çıkmak için Söğütlü Mahallemizde sedye ile oy kullanmaya gelen Şadiye anamızın ellerinden öperim.

Böyle bir millete hizmetkâr olduğum için şükürler olsun.” İfadelerini kullandı.

