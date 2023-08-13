Yürütülen çalışmalarla ulaşım standardı üst seviyeye çıkarılacak arterin kısa süre içerisinde yenilenen yüzüyle hizmete alınması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’ın en işlek arterlerinde başlattığı asfalt atağını hummalı bir şekilde sürdürüyor. İlçe merkezinde ticaret ve sosyal donatı alanlarına ulaşım sağlayan, araç ve insan sirkülasyonunun yoğun olduğu Ahmet Karacabey Caddesi’nde tamamlanan asfalt yenileme uygulamalarının ardından çalışma gerçekleştirilen diğer bir nokta ise Azerbaycan Caddesi oldu. 13 metre genişliğindeki caddenin asfaltı çift yönlü olarak baştan uca yenileniyor. Yürütülen çalışmalarla ulaşım standardı üst seviyeye çıkarılacak arterin kısa süre içerisinde yenilenen yüzüyle hizmete alınması hedeflenirken Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Elbistan’da ulaşımın iyileştirilmesi noktasında yatırımların artarak devam ettiği belirtildi.

