2 yıldan beri sahalardan uzak kalan Elbistan Spor yeşil sahalarda yeniden top peşinde koşmaya başlayacak.

Elbistan spor hazırlıklarını tamamlamasının ardından ilk maçını 6 Ekim pazar günü saat 13.00 de Sivas Gücü Sporla yapacak.

Elbistan Spor Kulübü başkanı Şahin Zade yaptığı açıklamada Elbistan Spor’un köklü bir kulüp olduğuna dikkat çekerek “çok güzel bir ekiple yeniden yeşil sahalardayız, lige hazır bir şekilde tam motivasyonla zirveye olan yolculuğumuz kaldığı yerden yeniden devam ediyor” dedi.