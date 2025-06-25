Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Elencik Yaylası yolunda meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi yaralandı.
Kazaya karışan aracın, frenlerinin ısınmadan dolayı tutmaması sonucu kontrolden çıktığı iddia edildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.